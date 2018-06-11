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В Украине продлили ликвидацию четырех банков

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Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц решила продлить сроки осуществления процедуры ликвидации четырех украинских банков.

Речь идет о банках "Форум", "Брокбизнесбанк", "Меркурий" и "Стандарт", говорится на сайте ФГВФЛ.

В частности, ликвидация банка "Стандарт" была продлена сроком на один год – до 18 июня 2019 года.

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц также продлил срок ликвидации банка "Форум" до 14 июня 2019 года, банка "Меркурий" – до 11 июня 2019 год, а "Брокбизнесбанка" – до 10 июня 2019 года

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство финансов Украины заявило о планах полностью выйти из капитала национализированных "ПриватБанка" и "Укргазбанка".

Место
Украина
Объект
Фонд гарантирования вкладов
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