В Украине продлили ликвидацию четырех банков

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц решила продлить сроки осуществления процедуры ликвидации четырех украинских банков.

Речь идет о банках "Форум", "Брокбизнесбанк", "Меркурий" и "Стандарт", говорится на сайте ФГВФЛ.

В частности, ликвидация банка "Стандарт" была продлена сроком на один год – до 18 июня 2019 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц также продлил срок ликвидации банка "Форум" до 14 июня 2019 года, банка "Меркурий" – до 11 июня 2019 год, а "Брокбизнесбанка" – до 10 июня 2019 года

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство финансов Украины заявило о планах полностью выйти из капитала национализированных "ПриватБанка" и "Укргазбанка".