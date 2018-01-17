В Украине повысили соцвыплаты: стало известно, кого коснутся изменения 

Кабинет министров Украины повысил размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
Соответствующее решение принято на заседании правительства 17 января, передает корреспондент "Обозревателя".
В частности, с 1 января 2018 года увеличивается размер денежной помощи семьям, получающим пенсии, в составе которых есть дети. На каждого ребенка выделяется 1000 грн в месяц (было - 884 грн).
Для всех семей-переселенцев, без исключения, предусмотрено увеличение общей суммы денежной помощи с 2400 грн до 3000 грн в месяц, а также до 5000 грн - для многодетных семей.
"Это уже второй документ, который предусматривает увеличение размера соответствующих выплат в рамках бюджетных ассигнований, которые были рассчитаны Министерством социальной политики", - сообщил министр соцполитики Андрей Рева.
По его словам, в Минсоцполитики также готовится законопроект об упрощении доступа ВПЛ к получению субсидий.
"Субсидия сможет быть назначена внутренне перемещенным лицам на основании декларирования всех членов семьи, которым необходима субсидия. То есть, без регистрации и договора аренды жилищного помещения", - отметил министр.
Как сообщал "Обозреватель", Кабмин упростил жизнь вынужденным переселенцам.