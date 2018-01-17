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В Украине повысили соцвыплаты: стало известно, кого коснутся изменения 

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Кабинет министров Украины повысил размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Соответствующее решение принято на заседании правительства 17 января, передает корреспондент "Обозревателя".

В частности, с 1 января 2018 года увеличивается размер денежной помощи семьям, получающим пенсии, в составе которых есть дети. На каждого ребенка выделяется 1000 грн в месяц (было - 884 грн).

Для всех семей-переселенцев, без исключения, предусмотрено увеличение общей суммы денежной помощи с 2400 грн до 3000 грн в месяц, а также до 5000 грн - для многодетных семей.

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"Это уже второй документ, который предусматривает увеличение размера соответствующих выплат в рамках бюджетных ассигнований, которые были рассчитаны Министерством социальной политики", - сообщил министр соцполитики Андрей Рева.

По его словам, в Минсоцполитики также готовится законопроект об упрощении доступа ВПЛ к получению субсидий.

"Субсидия сможет быть назначена внутренне перемещенным лицам на основании декларирования всех членов семьи, которым необходима субсидия. То есть, без регистрации и договора аренды жилищного помещения", - отметил министр.

Как сообщал "Обозреватель", Кабмин упростил жизнь вынужденным переселенцам.

Персона
Андрей Рева
Место
Украина
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