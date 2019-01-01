В Украине кардинально изменили программу субсидий: чего ждать 

В Украине с 1 января 2019 года приняли новые правила оформления субсидий. Все льготники должны будут открывать счета в "Ощадбанке", а в конце отопительного сезона смогут получить сэкономленные на субсидии денег.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Размер субсидии останется прежним. Перечень необходимых для оформления скидки документов расширится – в органе соцзащиты можно будет сразу подать бумаги на открытие счета в банке. Банк будет в автоматическом режиме выполнять функции посредника и передавать бюджетные деньги компаниям, которые поставляют коммуналку.
Кого и как затронут новые правила
в заявлении нужно дать разрешение на обработку данных Ощадбанком;
ходить в отделение банка не придется;
в мае 2019-го нужно подать новую декларацию, разрешение на обработку информации и заявление на монетизацию;
при экономии заработать на монетизации можно будет получить 5-6 тыс. грн.
Субсидии в Украине
В среднем на счетах украинцев, по опыту прошлых лет, оставалось около 1,2-1,5 тыс. на семью. При этом одна семья могла сэкономить 5 тыс. грн, а другая – 2 грн. Семья из трех человек в столичной квартире площадью 70 кв. м с официальным доходом в 10 тыс. грн, если бы монетизация полноценно действовала весь текущий отопительный сезон, могла бы "заработать" 4,2 тыс. грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.
Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Для начисления средств будет использоваться карточка "Ощадбанка" или другого госбанка. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.
Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.