В Украине кардинально изменили программу субсидий: чего ждать 

В Украине с 1 января 2019 года приняли новые правила оформления субсидий. Все льготники должны будут открывать счета в "Ощадбанке", а в конце отопительного сезона смогут получить сэкономленные на субсидии денег.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Размер субсидии останется прежним. Перечень необходимых для оформления скидки документов расширится – в органе соцзащиты можно будет сразу подать бумаги на открытие счета в банке. Банк будет в автоматическом режиме выполнять функции посредника и передавать бюджетные деньги компаниям, которые поставляют коммуналку.

Кого и как затронут новые правила

в заявлении нужно дать разрешение на обработку данных Ощадбанком;

ходить в отделение банка не придется;

в мае 2019-го нужно подать новую декларацию, разрешение на обработку информации и заявление на монетизацию;

при экономии заработать на монетизации можно будет получить 5-6 тыс. грн.

Субсидии в Украине

В среднем на счетах украинцев, по опыту прошлых лет, оставалось около 1,2-1,5 тыс. на семью. При этом одна семья могла сэкономить 5 тыс. грн, а другая – 2 грн. Семья из трех человек в столичной квартире площадью 70 кв. м с официальным доходом в 10 тыс. грн, если бы монетизация полноценно действовала весь текущий отопительный сезон, могла бы "заработать" 4,2 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Для начисления средств будет использоваться карточка "Ощадбанка" или другого госбанка. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.