Подключат полицию: в Украине начнут массово забирать субсидии

Украинцы, получающие зарплату "в конвертах", останутся без субсидий из-за правительственной кампании по борьбе с нелегальным трудоустройством.
Об этом рассказал в эфире ObozTV и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов. По его словам, ГФС для борьбы с теневой экономикой активизирует сотрудничество с Министерством социальной политики.
"Если мы будем обнаруживать неофициально трудоустроенных лиц, будем передавать эту информацию в Минсоцполитики, а они будут проецировать эту информацию на получение субсидий", – подчеркнул Бамбизов.
"Если человек, который получает субсидии, является официально нетрудоустроенным, возникает логичный вопрос. Он получает доходы, не показывает их и незаконно получает субсидии. Мы будем сотрудничать с Гоструда, Минсоцполитики и Национальной полицией", – заявил он.
По словам представителя ГФС, в ведомстве очень рассчитывают, что работодатели проявят социальную ответственность по отношению к работникам.
izvestia.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабмин принял решение усилить меры по борьбе с нелегальным трудоустройством. Зато упростил процедуру трудоустройства иностранцев в Украине;
из 26 миллионов работоспособных официально трудоустроены только около 16 млн человек;
из-за огромного количества зарплат в конверте в Украине одни из самых низких пенсий в Европе, а бюджет государства теряет миллиарды гривен.
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