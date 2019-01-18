МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Банки и финансы

Подключат полицию: в Украине начнут массово забирать субсидии

1.5тЧитать материал на украинском

Украинцы, получающие зарплату "в конвертах", останутся без субсидий из-за правительственной кампании по борьбе с нелегальным трудоустройством.

Об этом рассказал в эфире ObozTV и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов. По его словам, ГФС для борьбы с теневой экономикой активизирует сотрудничество с Министерством социальной политики.

"Если мы будем обнаруживать неофициально трудоустроенных лиц, будем передавать эту информацию в Минсоцполитики, а они будут проецировать эту информацию на получение субсидий", – подчеркнул Бамбизов.

Новости
Плюс миллион рабочих мест: в ГФС рассказали, как будут бороться с зарплатами в конвертах

"Если человек, который получает субсидии, является официально нетрудоустроенным, возникает логичный вопрос. Он получает доходы, не показывает их и незаконно получает субсидии. Мы будем сотрудничать с Гоструда, Минсоцполитики и Национальной полицией", – заявил он.

По словам представителя ГФС, в ведомстве очень рассчитывают, что работодатели проявят социальную ответственность по отношению к работникам.

Подключат полицию: в Украине начнут массово забирать субсидии

izvestia.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVТарифы ЖКХ и субсидииДетенизация экономики
Персона
Евгений Бамбизов
Место
Украина
Теги
ГФСМинистерство социальной политикисубсидии
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Это сраное правительство не может обеспечить народ достойными з/платами и пенсиями, что бы забыть о такой подачке, как субсидия, зато предела роста зряплат судьям и прокурорам нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги