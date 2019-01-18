Подключат полицию: в Украине начнут массово забирать субсидии

Украинцы, получающие зарплату "в конвертах", останутся без субсидий из-за правительственной кампании по борьбе с нелегальным трудоустройством.

Об этом рассказал в эфире ObozTV и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов. По его словам, ГФС для борьбы с теневой экономикой активизирует сотрудничество с Министерством социальной политики.

"Если мы будем обнаруживать неофициально трудоустроенных лиц, будем передавать эту информацию в Минсоцполитики, а они будут проецировать эту информацию на получение субсидий", – подчеркнул Бамбизов.

"Если человек, который получает субсидии, является официально нетрудоустроенным, возникает логичный вопрос. Он получает доходы, не показывает их и незаконно получает субсидии. Мы будем сотрудничать с Гоструда, Минсоцполитики и Национальной полицией", – заявил он.

По словам представителя ГФС, в ведомстве очень рассчитывают, что работодатели проявят социальную ответственность по отношению к работникам.

izvestia.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!