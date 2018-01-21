Рекордный обвал гривни: стало известно, что ждет украинцев

Падение курса гривни в последнее время является сезонным явлением, которое также было простимулировано некоторыми другими факторами.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил экономический эксперт Максим Праздников.

"Каждый год мы наблюдаем в декабре-январе определенное падение курса гривни. Это связано с возрастающим импортом, повышением спроса на валюту, отопительным сезоном, наложились дополнительные социальные выплаты, бюджетные деньги очень активно тратились. Как обычно, за последние два месяца тратится порядка 40% всех государственных расходов. Это дает мощный вброс денег в экономику. Соответственно, гривня была под определенным давлением и есть некое падение курса", - отметил эксперт.

По словам Праздникова, в ближайшее время национальная валюта должна продемонстрировать некоторое выравнивание курса, но это будет зависеть от исхода переговоров с МВФ.

"Действительно, с большой долей вероятности, что к весне будет выравнивание, но тут нужно понимать, что на это накладывается конкретно сейчас ситуация с МВФ. То есть, мы в прошлом году получили фактически всего лишь 1 миллиард дол и 1,1 миллиард отдали. То есть, произошел определенный такой рефинанс. Пока риторика со стороны МВФ не внушает оптимизма", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", гривня установила новый антирекорд.