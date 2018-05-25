Троица-2018: как будут работать банки и банкоматы в Украине

Национальный банк Украины пояснил, как будут работать банки Украины во время празднования Троицы.

Как отметили в пресс-службе регулятора, 26, 27 и 28 мая 2018 года являются выходными днями.

"Накануне праздников Национальный банк Украины напоминает о регламенте работы банковской системы Украины в связи с переносом рабочих дней в 2018 году. Так, 26, 27 и 28 мая 2018 года являются выходными днями", — говорится в сообщении.

Банки должны сообщить клиентам о собственном режим работы в указанные дни, а также организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов.

Календарь рабочих дней банковской системы Украины на 2018 год пресс-служба НБУ

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь выходных дней на май 2018 года.

Также сообщалось, что в 2018 году День Святой Троицы выпадает на 27 мая. В Украине она считается праздничным днем, поэтому понедельник, 28 мая, следующий за ней, будет выходным. Этот праздник не имеет фиксированной даты – она вычисляется, исходя из даты Пасхи, которая, в свою очередь, также не является фиксированной.