Сюрприз от ЖКХ: украинцев ждут "утяжеленные" платежки и "долги" соседей

В ближайшее время украинцев ждет очередной скачок тарифов на коммунальные услуги. Подорожание газа приведет к повышению цен на горячую воду и тепло.

Как писал в материале OBOZREVATEL, больше всего придется платить тем, кто живет в "хрущевках" и с недобросовестными соседями.

В этом году отопительный сезон может оказаться рекордно дорогим для украинцев. В тарифе на тепло 70% занимает энергоресурс. Если голубое топливо прибавит в цене 10%, то отопление может подорожать на 4,5%. Если газ подорожает на 30%, то тариф на тепло вырастет на 13,5%. Учитывая рост заработных плат, поэтапную девальвацию гривни, увеличение цен на импортный газ, избежать роста цен на коммуналку украинцам не удастся.

"Хрущевки"

Больше всего за отопление придется платить жителям "хрущевок". Как рассказывает эксперт в сфере недвижимости Лариса Ставинога, все старые панельные дома не соответствуют современным требованиям энергоэффективности.

Новостройки

Однако, проблемы могут возникнуть и в новостройках. Так, согласно закону "О коммерческом учете коммунальных услуг", платежки должны считать основываясь на показателях домового счетчика. Если часть квартир установили счетчики, а другие – нет, стоимость отопления мест общего пользования, за которые платят и первые и вторые, искусственно будет завышаться. Если же жильцы в квартирах с тепловыми регуляторами ставят отопление на "0", отапливаются они за счет тепла, которое через стены переходит от соседей и мест общего пользования. В таком случае также приходится платить за соседа.

Магниты

Общедомовые потери воды, согласно действующему закону, делятся на всех жителей дома. То есть, если сосед скрывает реальные показания своего квартирного счетчика, то за воду, которую он на самом деле использовал, заплатят все жильцы дома. "Разница между показаниями домового счетчика и суммой показаний квартирных счетчиков будет пропорционально распределена между всеми потребителями в многоквартирном доме. И если, например, горячая вода вылилась из-за дырявой трубы, или кто-то из соседей "отматывает" счетчик - за это, в конечном итоге, придется заплатить всем", - поясняют в правительстве.

Счетчик на газ

По закону газовые счетчики должны устанавливаться в квартирах, однако, некоторые поставщики установили один счетчик на весь дом. Показания такого счетчика делят на всех прописанных в доме жильцов. И если в одной квартире прописана, например, только бабушка, но с ней живет трое внуков, то платить за газ они будут за одного человека, а тратить в четыре раза больше. Разницу между потребленным и оплаченным голубым топливом компенсируют все соседи.

Что подорожает

Тарифы на коммунальные услуги связаны между собою. Так, если поднять стоимость электроэнергии, то увеличатся цены на холодную и горячую воду. Если же повысить тариф на газ, то пропорционально подорожают отопление и горячая вода.

На данный момент стоимость коммунальных услуг рассчитывают сами предприятия. Свои расчеты они направляют в НКРЭКУ, там их проверяют и утверждают. Исключение – тариф на голубое топливо. Стоимость газа в Украине определяет Кабинет министров.

Для примера: если газ подорожает на 14%, то в Киеве стоимость отопления в квартире площадью 40 квадратных метров может подорожать с 2337 до 2664 грн, горячая вода с 367 до 441 грн, а газ – с 70 до 79 грн. При расчете использовались нормативы потребления для семьи из трех человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что как подсчитали в Счетной палате, примерно 40% тепла расходуется в домах впустую. То есть Гкал поступили в дом, но потом "потерялись" в самом доме из-за плохо утепленных стен, дырявых окон и т.д. Но платить приходится и за то тепло, которое использовали, и за то, которое потеряли.