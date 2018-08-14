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МирСпорт

США "убьют" рубль: в России забили тревогу

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К ноябрю текущего года российский рубль может рухнуть до исторического минимума.

Такой прогноз дала замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева, пишет "Российская газета". Она подчеркнула, что лишь на вероятность введения новых антироссийских санкций США рубль отреагировал падением до двухлетнего минимума.

Это, в свою очередь, позволяет предположить, что само их введение, которое едва ли состоится раньше ноября, может обрушить курс рубля до 80 или вовсе до исторического минимума, утверждает эксперт.

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"Стоит учесть, что все импортные товары тоже подорожают, возможно, какие-то покупки стоит сделать сейчас. Также вырастут и цены на авиабилеты", - предупредила Кокорева.

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент ни Банк России, на Минфин РФ не планируют предпринимать никаких мер для спасения рубля от обвала.

Читайте все новости по теме "Кризис в России" на OBOZREVATEL.

Темы
Кризис в РоссииСанкции против России
Место
Россия
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Хех..авіаквитки..))а куда они лететь собрались?))
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Так они же , ну, кацапы и раша-параша, от этого только выиграют!!! Я сам слышал, как одно хуйло это несло в телевизоре.....
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Небайдужий Юрій
Небайдужий Юрій
А что там с гривной??? Американцы и ее заодно решили убить?
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