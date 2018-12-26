''Приват'' и ''Монобанк'' блокируют платежи: что происходит и как быть украинцам

Конфликт между "Новой почтой", ПриватБанком и "Монобанком" закончился плачевно для клиентов. Как сообщили на сайте госбанка, платежи в отдельных торговых точках блокируют, если расплачиваться кредиткой.

Причем речь идет не только о "Новой почте", но о целом ряде других торговых точек. В банках заявляют: компании таким образом минимизируют своих налоги, сокращая объемы прибыли.

OBOZREVATEL разобрался, какие комиссии придется платить и когда могут заблокировать платеж.

Скрытые комиссии: за что платим

Кредитование в Украине в полуживом состоянии, в то время как количество выданных кредиток на потребительские расходы растет с каждым годом. Для банков это один из наиболее выгодных продуктов: доступный всем клиентам, комиссия в разы выше обычных кредитов, да и не нужно каждый раз оформлять документы.

Некоторые банки ухитряются еще и собирать дополнительные комиссии. За платежи комиссию не берут, но если переводить деньги – придется заплатить "дань". К примеру, если перевести 5 тыс. грн с кредитки на чужую карту, комиссия составит 200 грн. То есть в сумме с карты снимут 5,2 тыс. Если же за 5 тыс. грн купить телевизор, комиссию взимать не будут.

Чтобы не декларировать прибыль, некоторые торговые точки принимают платежи на собственную карту физлица. Как результат – комиссия за покупку такая же, как и комиссия за перевод. Причем в том же "ПриватБанке", даже если тратить собственные средства с карты "Универсальная", за перевод придется отдать комиссию в 0,5% (кредитные – 4%).

Комиссия за покупку Facebook Виталия Кедюка

"В последнее время участились ситуации, когда торговые точки вместо оплаты через свои терминалы проводят операцию как перевод на карту. Они это делают, чтобы снизить свои расходы. Это решение приводит к тому, что вы платите лишнюю комиссию", – написал на своей странице в соцсети экс-руководитель "ПриватБанка" и со-основатель "Монобанка" Олег Гороховский.

И "Монобанк", и "ПриватБанк" берут комиссию с переводов кредитных средств на карты в 4%. И для того, чтобы избежать дополнительных платежей, "ПриватБанк" принял решение с 14 декабря блокировать некоторые платежи (если торговая точка проводит операцию с карты на карту), а 17 декабря такое же решение принял и "Монобанк".

Несмотря на то, что подобной уловкой пользуются многие крупные торговые сети, война двух банков началась именно с "Новой почтой". На терминалах последних даже появилась специальная наклейка, в которой указывается, что с платежа могут взять комиссию.

Позиция банков: нужно проводить платеж как оплату товара или услуги. В то же время в "Новой почте" OBOZREVATEL пояснили: если вы заказали товар на OLX, в социальных сетях или любым другим способом у частного лица, то наложенный платеж будут проводить как перевод между двумя физлицами. И банк действительно в таком случае может взимать комиссию (если средства кредитные).

"Мы предлагали банкам вообще отменить эту комиссию. Ее взимают только "ПриватБанк" и "Монобанк", но они на это не пошли", – рассказывают в "Новой почте". С одной стороны, почтовый оператор говорит о том, что по такому принципу работает отрасль, они не могут проводить переводы между физлицами по другой схеме, в то время как финансовые учреждения обвиняют их в скрытых платежах.

И пока компании не договорились между собой, единственный выход для простых клиентов – перед тем, как проводить платеж, удостовериться, что банк не будет взымать комиссию. Для этого стоит внимательно ознакомиться с условиями конкретной карты.

Почему кредитка – слишком дорого

Помимо указанного процента, который придется оплачивать в случае, если кредитные средства не будут возвращены в течение льготного периода, владельцы таких карт также должны платить еще за целый перечень операций.

К примеру, если в банкомате снять с "приватовской" кредитки семь тысяч гривен, то банк получит комиссию в размере 280 грн. При снятии 250 грн придется заплатить банку 18 грн. Фактически, за то, чтобы получить свои кредитные деньги наличными – придется платить комиссию.

Что интересно: платить придется даже в том случае, если вы перевели на кредитку собственные деньги (погасили лимит и образовался остаток) и захотели их снять. Комиссия в таком случае составит 1%.

При переводе на карту для выплат комиссия составит 4%. 3 грн стоит посмотреть баланс карты на чеке. Если же просрочить выплату, придется платить пеню (за 30 дней – 7,2% долга), штраф – 500 грн плюс 5% долга.

Таким образом, даже если "вписаться" в период, в течение которого с вас якобы не взимаются проценты, банк на вас все равно заработает. Вы будете платить при каждом переводе и снятии средств.