''Придумала нимфоманка?'' В сети подняли на смех ''Спермобанк России''

В России подняли на смех креатив государственных финансистов, которые утвердили неудачную рекламу "Сбербанка".

"СПЕРМОбайл. Вот чем люди думали, когда делали это у**ище?" - опубликовал в Twitter логотип блогер Рустем Адагамов.

СПЕРМОбайл.

Вот чем люди думали, когда делали это уебище? pic.twitter.com/Pl6Bo7sBKx — Рустем Адагамов (@adagamov) 27 сентября 2018 г.

В комментариях посмеялись над "оригинальностью" макета.

"Нет, что бы Артемия (Лебедева - Ред.), Танькиного сына (Татьяні Толстой. - Ред), позвать запилить лог", "Думали, как бы впихнуть в название замечательное русское слово "мобайл", которое на самом деле читается "мобл", "Придумала нимфоманка какая-нибудь", - пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли открытие международного банка в ''ДНР''.