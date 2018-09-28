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МирСпорт

''Придумала нимфоманка?'' В сети подняли на смех ''Спермобанк России''

1.4тЧитать материал на украинском

В России подняли на смех креатив государственных финансистов, которые утвердили неудачную рекламу "Сбербанка".

"СПЕРМОбайл. Вот чем люди думали, когда делали это у**ище?" - опубликовал в Twitter логотип блогер Рустем Адагамов.

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В комментариях посмеялись над "оригинальностью" макета.

"Нет, что бы Артемия (Лебедева - Ред.), Танькиного сына (Татьяні Толстой. - Ред), позвать запилить лог", "Думали, как бы впихнуть в название замечательное русское слово "мобайл", которое на самом деле читается "мобл", "Придумала нимфоманка какая-нибудь", - пишут пользователи.

''Придумала нимфоманка?'' В сети подняли на смех ''Спермобанк России''

''Придумала нимфоманка?'' В сети подняли на смех ''Спермобанк России''

''Придумала нимфоманка?'' В сети подняли на смех ''Спермобанк России''

''Придумала нимфоманка?'' В сети подняли на смех ''Спермобанк России''

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли открытие международного банка в ''ДНР''.

Персона
Рустем Адагамов
Место
Россия
Объект
Сбербанк России
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Дай уж,неплохо бы было улучшить гинетику украинского народа российской спермой. Глядишь бы и поумнели. А то скачут, як дикари вокруг костров из шин на дебильных майданах за евро-труселя, а в ответ получают от европейских побратымов туже сперму только в вонючий свидомый рот
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