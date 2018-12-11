В Украине массово повысят пенсии: кто не сможет получить прибавку

Всех украинских пенсионеров в марте 2019 года ждет масштабное осовременивание пенсий. Однако для некоторых категорий граждан выплаты в результате перерасчета вырастут всего на несколько десятков гривен.

Кого в Украине практически не затронет повышение пенсионных выплат, рассказала в эфире ObozTV старший научный сотрудник Института демографии и социсследований НАН Украины Лидия Ткаченко.

"Будет перерасчет проведен для всех, автоматически будет проводиться по всем пенсионным делам в электронном виде через реестр. Компьютер подсчитает всем, но будут исключения, определенные группы людей, которые существенного повышения не получат", – рассказала эксперт.

"В первую очередь, это люди, которые сейчас минимальную пенсию получают. Они даже после перерасчета, скорее всего, останутся на прожиточном минимуме, а он уже был повышен с 1 декабря и будет оставаться таким до июля 2019 года", – объяснила она.

Еще одна группа людей, по словам Ткаченко, это так называемые новые пенсионеры – люди, которые выходили на пенсию в последние 2-3 года.

"Им эта индексация ничего не даст, особенно если у них пенсии насчитывались до изменений законодательства в октябре 2017 года. Там, когда коэффициент страхового стажа 1,35 изъяли из формулы, им пришлось давать определенную дотацию, потому что у них пенсии получались выше, чем по новым правилам", – отметила она.

Как подчеркнула эксперт, для определенных категорий людей, "и это могут быть даже несколько миллионов", повышение будет несущественным – на уровне нескольких десятков гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году впервые проведут индексацию пенсий по новым правилам. Она, как заявили в Министерстве социальной политики, коснется 10 млн человек.

Чем больше размер пенсии, тем выше будет прибавка. К примеру, тот, кто сейчас получает выплату в 3 тыс. грн, после повышения может получить прибавку в более 400 грн. А с пенсией в 7 тыс. грн прибавка может составить 900 грн.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.