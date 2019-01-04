Поступления в Государственный бюджет Украины побили рекорд: итоги за декабрь и 2018 год

В декабре 2018-го в бюджет Украины поступила рекордная сумма единого социального взноса — 24 млрд гривен, что на 4,1 млрд гривен или 20,84% больше показателей прошлого года.

О результатах работы экономики на своей странице в Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Он также отметил, что средняя зарплата украинцев в декабре установила новый рекорд и становит более 10000 гривен.

Местные бюджеты получили 22,4 млрд гривен, это +10,76% к плану и +3,84% к прошлому году.

"По таможни в декабре невыполнение плана на 4,8 млрд или -13,84%, собрано на 500,6 млн гривен меньше, чем год назад, или -1,64% к прошлому году. Основная причина это то, что в бюджете-2018 было заложено курс на конец 2018 года в размере 30,1 гривен за доллар", — написал Компаниец.

Налоговая в прошлый месяц собрала 32,9 млрд, что на 6,8 млрд гривен больше относительно декабря 2017 (+26,06%). Таким образом план перевыполнен на 0,58%.

Всего в декабре 2018 года в Государственный бюджет поступило 84,9 млрд гривен, это на 15,5 млрд гривен больше, чем в декабре 2017-го (+22,42%), план поступлений перевыполнен на +6,53%.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

В итоговом результате в 2018 году ЕСВ собрано 228 млрд, местными бюджетами — 244,3 млрд, налоговой — 390,6 млрд, таможней — 338,8 млрд гривен.

При этом возмещение НДС выросло с 120,1 млрд в 2017-м до 131,7 млрд гривен в 2018 году.

В прошлом году в Государственном бюджете Украины собрали 928,1 млрд гривен (+16,92%), поступило 98,75% от ожидаемых поступлений.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2019 года минимальная заработная плата должна составить 4 173 гривны. Таким образом, ее планируют поднять на 450 гривен по сравнению с показателем 2018 года.