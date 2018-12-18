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/Банки и финансы

Субсидию могут забрать: украинцам дали совет по оплате коммуналки

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В Украине будут тщательно перепроверять источники доходов получателей субсидий, чтобы сократить их число. Сознательных украинцев призывают информировать власти о том, что кто-либо из их соседей получает субсидии незаконно.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко. Чиновник сослался на западный опыт.

"В Европе и в США есть такой термин, как watch dogging. Это когда соседи информируют правоохранительные органы об определенном беспорядке у своих соседей. Правильный это опыт или нет, следует судить по тому уровню развития, на котором находятся Европа и Соединенные Штаты. Этот опыт может заимствоваться", – отметил Куценко.

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По его словам, сейчас проводится верификация получателей субсидий:

"Она состоит в том, что Министерство социальной политики и государство в целом более тщательно проверяют источники происхождения доходов граждан. Сейчас будут проверять граждан, которые сдавали в аренду жилье, но этого не декларировали".

"Мы также знаем, что сейчас уменьшается число людей, которые получают субсидии. 80-85% граждан и дальше будут получать субсидии, но те, кто имели приобретение в виде автомобиля до пяти лет, те, у кого есть жилье на 120 метров или дом на 200 метров, не имеют права на получение субсидий", – объяснил представитель Минюста.

Как отметил чиновник, "сознательные граждане должны информировать, если они считают, что кто-то недостоин права на получение субсидий", а Минсоцполитики должно проверять такую информацию.

"Но напомню, что даже если вы подали декларацию в управление социальной защиты, и она была неправдивой, это не повод для штрафа. Есть такой миф, что за неправильную декларацию штрафуют, лишают субсидий и так далее. Если ваша декларация не отвечает действительности, вы просто не получите субсидий. Но если вы уточнили свои доходы, все указали, можете повторно эти документы подать и доказать свою правоту", – заключил он.

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Субсидию могут забрать: украинцам дали совет по оплате коммуналки

yurist.kharkov.ua

Как сообщал ObozTV, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

В Украине сэкономленную субсидию можно будет использовать в следующем месяце для оплаты газа, воды или электроэнергии, потребленных свыше выделенной социальной нормы.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVТарифы ЖКХ и субсидииМонетизация субсидий
Персона
Станислав Куценко
Место
Украина
Теги
МинюстМинистерство юстициисубсидии
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Сознательных украинцев призывают..." Вслед за гей-парадами хохлам прививают очередную "европейскую ценность" - стукачество. Что будет дальше? Наверно, легализация проституции.
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Ш. Олег
Ш. Олег
О, уже и стукачество возрождаете? 37-й год, очевидно, тоже не за горами? Со "шпионами иностранных разведок", "делами врачей", Павликами Морозовыми?.. Молодцы, чо.
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