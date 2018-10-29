''Укрпочта'' отказалась доставлять пенсии: чего ждать украинским пенсионерам

Отказ "Укрпочты" от доставки пенсий на дом с 1 января станет настоящим ударом для миллионов украинских пенсионеров. В Украине на сегодняшний день отсутствует инфраструктура, позволяющая полностью заменить доставку живых денег на использование банковских карт.

Об этом рассказала в эфире ObozTV ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко. По ее мнению, громкое обещание руководителя "Укрпочты" Игоря Смелянского напоминает шантаж правительства и попытку привлечь внимание к проблеме.

"Это что-то наподобие шантажа. Оставить людей без пенсий было бы жестоко, тем более, что впереди выборы. Такое резкое заявление скорее всего было, чтобы какие-то меры принимались", - считает Ткаченко.

"Укрпочта" требует реформирования как структура... Если у них нет подписки на газеты и журналы, чтобы разносить, и остались только пенсии, это уже не почта, а агент финансового рынка… Доставка пенсий – неприбыльная сфера. Частные и государственные банковские структуры доставляют пенсии вообще бесплатно. Поэтому сейчас уже меньше половины пенсионеров обслуживаются "Укрпочтой". "Укрпочта" развозит пенсии домой в основном людям уже очень преклонного возраста, которым тяжело куда-то ехать или идти, которые не умеют пользоваться банкоматом", - заявила она.

Эксперт выразила уверенность, что правительством будут приняты меры для разрешения проблемы: "Не может быть, чтобы они оставили это без реакции. Скорее всего, каким-то образом этот вопрос решат. Вопрос доставки пенсий сравнительно с общим объемом пенсионных расходов составляет менее 1%, это не такие большие деньги".

Также Ткаченко удивило заявление Смелянского, что тариф на доставку пенсий "Укрпочтой" был установлен в 2004 году и не пересматривался.

"Тариф не жестко зафиксирован в гривнях, а привязан к процентам. Есть разница между городом и селом. В сельской местности доставка стоит дороже. И там есть привязка к размеру пенсии – будут расти пенсии, будут расти и деньги, которые получает "Укрпочта". Но с таким поведением они вообще могут без клиентуры остаться", - считает она.

Эксперт оценила перспективу полного отказа от доставки наличных денег и перехода на банковские карты.

"Надо иметь в виду физическую доступность до банкомата – если это сельская местность, это может быть хутор или село, где мало людей осталось… Понятно, что возле каждого пенсионера банкомат не поставишь… Чтобы оплачивать счета картой и покупать что-то – надо иметь хотя бы смартфон с интернетом. У нас еще нет такой инфраструктуры, чтобы мы могли отказаться от доставки живыми деньгами", - уверена Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году впервые проведут индексацию пенсий по новым правилам. Она коснется 10 млн человек. Как и во время прошлогоднего "осовременивания", чиновники пересчитают все выплаты по формуле.