Озвучены огромные потери Украины от Крымского моста

В 2018 году Украина потеряла минимум 500 миллионов гривен из-за строительства Россией Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью РФ.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, отметив, что основной проблемой является то, что мост ограничивает проходимость судов в порты Мариуполя и Бердянска, передает Радио Свобода.

"По самым скромным подсчетам, в этом году мы потеряли уже полмиллиарда гривен. Это прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска, но этих потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самых судовладельцев, бизнеса. Я думаю, что это на миллиарды, и, возможно, даже не гривен", - заявил Омелян.К

ак сообщал OBOZREVATEL, ранее на магистрали Крымского моста остановилось движение машин. Также появилась информация, что после открытия объекта возник ряд серьезных проблем: значительно повысилась аварийность со смертельными исходом на дорогах, ухудшилась экология полуострова.

Очевидцы, которые проехали по мосту, рассказали об ощущении того, что конструкция может развалиться.