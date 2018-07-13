МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

Озвучены огромные потери Украины от Крымского моста

1.5тЧитать новость на украинском

В 2018 году Украина потеряла минимум 500 миллионов гривен из-за строительства Россией Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью РФ.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, отметив, что основной проблемой является то, что мост ограничивает проходимость судов в порты Мариуполя и Бердянска, передает Радио Свобода.

"По самым скромным подсчетам, в этом году мы потеряли уже полмиллиарда гривен. Это прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска, но этих потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самых судовладельцев, бизнеса. Я думаю, что это на миллиарды, и, возможно, даже не гривен", - заявил Омелян.К

Новости
Появилось новое видео "разваливающегося" Крымского моста

ак сообщал OBOZREVATEL, ранее на магистрали Крымского моста остановилось движение машин. Также появилась информация, что после открытия объекта возник ряд серьезных проблем: значительно повысилась аварийность со смертельными исходом на дорогах, ухудшилась экология полуострова.

Очевидцы, которые проехали по мосту, рассказали об ощущении того, что конструкция может развалиться.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Объект
Министерство инфраструктуры
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
8
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги