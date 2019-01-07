Неожиданный отскок биткоина: известный аналитик сделал важный прогноз 

Курс биткоина за последние несколько дней совершил отскок, подорожав к 7 января 2019 года до $4 тыс.(на $400 с 5 января). Однако, следом за этим отскоком будет снижение котировок какминимум на протяжении первых шести месяцев текущего года.

Такой прогноз сделали аналитики Bloomberg Intelligence, передает профильное издание Fxteam. Аналитик Майк Макглоун считает, что краткосрочный отскок биткоина сменится возобновлением медвежьего тренда (тренди на снижение курса), последняя фаза которого будет господствовать на протяжении двух первых кварталов 2019 года.

Курс биткоина

"Снижение давления продавцов стало хорошей причиной для отскока. Теперь приходит время для возобновления долгосрочного медвежьего рынка", — написал Макглоун. CEO крипто-деривативной биржи BitMEX Артур Хэйес уверен, что биткоин найдет свое место в мире государственных электронных денег.

"Наличные или что-то еще перестанут быть инструментом для обеспечения приватности раньше, чем может казаться. И тогда обычные граждане познают ценность биткоина, поскольку их способность тайно хранить или перемещать деньги улетучится вместе с наличными", — прогнозирует Хэйес.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тыс. к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.