Нацбанк упростит операции по обмену валют: что изменится

Национальный банк Украины упрощает проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.

Как говорится в пресс-службе НБУ, Правление внесло соответствующие изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.

"Во-первых, Национальный банк упрощает оформление банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют. До сих пор банки должны были оформлять две бумажные версии квитанции об осуществлении такой операции – одну для клиента, одну для хранения в банке. В дальнейшем банки смогут оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной форме, но и в электронном виде", – сказано в сообщении.

Отмечается, что учреждения получат возможность хранить документы в электронной форме. Кроме того, по соглашению клиента банк сможет не оформлять бумажную версию.

"В свою очередь, другие финансовые учреждения, осуществляющие обмен валют, пока обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции и два бумажных расчетных документа, который печатается регистратором расчетных операций (РРО). В дальнейшем они будут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только одним документом, который печатается РРО. В соответствии, они не будут выдавать клиентам квитанцию ​​об осуществлении валютно-обменной операции", – подчеркнули в НБУ.

При этом банки и финансовые учреждения не будут требовать подписи клиента на квитанции или документе РРО, если сумма будет меньше 150 тыс. гривен.

"Во-вторых, Национальный банк предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств", – отметили в НБУ.

Кроме того, финансовые учреждения получат возможность оформлять отчеты по обмену валют в виде электронного документа.

"Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины № 63 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" от 07 июня 2018 года. Они вступают в силу с 01 июля 2018 года", – подчеркнули в ведомстве.

Для внедрения новых требований финансовым учреждениям предоставлен шестимесячный переходный период.

"В течение второго полугодия текущего года они будут оформлять валютно-обменные операции по порядку, действовавшему до сих пор. Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 01 января 2019 года", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нацбанк планирует научить украинцев обходиться без наличных средств.