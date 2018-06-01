Налог на недвижимость в Украине: кто и сколько заплатит

У украинцев есть несколько месяцев для того, чтобы оплатить налог на лишнюю недвижимость и избежать штрафных санкций.

Об этом OBOZREVATEL сообщили на горячей линии Государственной фискальной службы Украины.

Налог взимается с владельцев квартир площадью не меньше 60 квадратных метров и домов площадью от 120 квадратных метров. Если в собственности и дом, и квартира – налог взимается при общей площади не меньше 180 квадратов. При этом платить нужно за каждый "лишний" квадрат сверх этой нормы. Местная власть может увеличивать норму, например, взимать налог с квартир площадью не от 60, а от 80 квадратов. Однако, местная власть не может уменьшить существующую норму с 60 до 50 метров.

Кто должен платить?

Платят только те, у кого метраж квартиры превышает 60 квадратных метров, или метраж дома превышает 12 метров. Если же в собственности находятся несколько квартир, суммируется их общий метраж, от полученной суммы отнимаются 60 метров и на оставшиеся метры рассчитывается сумма налога.

Дополнительная льгота

Если в собственности у гражданина есть несколько типов жилой недвижимости, т.е. и квартира, и дом, он получает льготу на 180 квадратов. Все, что находится выше этой цифры подлежит обложению налогом на недвижимое имущество.

Как узнать, что нужно платить?

Начисления налога осуществляет контролирующий орган, он должен выслать налоговое решение по почте.

Сколько заплатим?

Ставки налога утверждаются решением местного совета. Согласно Кодексу они не должны превышать, 1,5% от размера минимальной зарплаты, установленной в соответствии с законодательством Украины по состоянию на 1 января. Сумма складывается из расчета 1,5% от минимальной заработной платы за каждый лишний метр жилья.

Как часто платим?

Налог оплачивается один раз в год. Оплата осуществляется за прошлый календарный год.

Когда платить?

Заплатить нужно не позднее 28 августа. Если пришла квитанция об уплате налога на квартиру, которую уже продали, нужно обратиться в местное отделение Фискальной службы.

Что будет, если не заплатим?

В случае, если гражданин не получил уведомление от налоговой службы, никакие штрафные санкции к нему не применяются. Если же, он получил уведомление о чем есть соответствующая запись в регистрационной книге, и не уплатил налог, к нему применяются штрафные санкции. Согласно закону, налоговый инспектор имеет право наложить на часть имущества налоговый залог. Кроме того, за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 212 УКУ).

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL. Налог на недвижимость - один из основных источников пополнения местных бюджетов. Для примера, в прошлом году бюджеты Ивано-Франковской области получили 13,5 млн грн налога на недвижимость. Для сравнения, в этой же области собрали всего 15 млн грн налога на прибыль предприятий.

В конце мая украинцы получили первые квитанции по налогу на недвижимость. Платежи закреплены в процентах от минимальной зарплаты и платятся за прошлый год. Учитывая двукратный рост минималки, пропорционально вырастут и суммы в квитанциях.