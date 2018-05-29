Вторая пенсия в Украине: Рева рассказал, кто заплатит больше и кого коснется реформа

Запланированная Кабмином пенсионная реформа затронет граждан Украины в возрасте до 35 лет. Украинцев обяжут открывать счета в негосударственных пенсионных фондах.

Об этом в эфире ObozTV заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Рева напомнил, что введение накопительной пенсионной системы ожидается с 1 января 2019 года.

"Когда мы говорим о классической пенсионной системе, она состоит из трех уровней. Первый - солидарная система, которую мы видим, второй уровень - общее обязательное государственное накопление, третий - добровольное накопление. У нас из трех уровней в Украине действует два – первый и третий… Будет введен второй общеобязательный уровень", - объяснил министр.

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По его словам, украинцы до 35 лет должны принимать участие в накопительной системе в обязательном порядке.

"Для того, чтобы вы что-то получили, должно пройти время, в течение которого эти средства работают. Если откладывать меньше 20 лет - что вы получите? Если человеку за 50, имеет ли смысл участвовать в накопительной системе? Для таких обязательности быть не должно", - отметил он.

"До 35 лет - обязательно выплачиваете процент, выбираете фонд, и этот фонд управляет вашими средствами до момента вашего выхода на пенсию. Имея стаж, предусмотренный законодательством, вы имеете пенсию солидарной системы. К этой пенсии вы получаете еще и средства из накопительного фонда, которые являются вашей прибылью", - рассказал глава Минсоцполитики.

По словам Ревы, украинцам предлагается вкладывать средства в один из негосударственных пенсионных фондов, "но его обязательно надо выбрать, чтобы он открыл вам счет".

"Вы будете обязаны копить по закону, но где копить - ваше личное дело. Будет процент от заработной платы. Если мы говорим о солидарной системе, вас страхует работодатель. Весь взнос 22% платит он. Это государственная гарантия. Но дальше накопления будут брать из вашей зарплаты. По закону в первый год там предусмотрено 2%, и постепенно - до 7%. Но деньги, которые будут высчитывать, вы сами определите, куда вкладывать. Если у вас высокая зарплата, можете еще и добровольно вносить сверху", - добавил министр.

Как сообщал ObozTV, ранее экономист Виталий Кузьмин, комментируя пенсионную систему, посоветовал украинцамне рассчитывать на государство, если они хотят обеспечить себе безбедную старость.

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