Минфин взял "в долг" у украинцев еще 6,3 млрд грн

Министерство финансов на аукционе продало гривневые и валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 6,36 млрд гривен.

Спрос на первичных аукционах по размещению гривневых ОВГЗ вырос более чем в два раза по сравнению с аукционами недельной давности, свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте ведомства.

Общий объем заявок по номиналу достиг 4,9 млрд гривен, а объем реализованных облигаций составил 2,3 млрд гривен.

Минфин снизил ставку размещения наиболее коротких 3-месячных бумаг до 17,44%, сохранил ставку 6-месячных в 17%, а также повысил ставку 9-месячных – до 17,1%.

По 2-летним и 3-летним бумагам ставка осталась на уровне 16,1% и 16,15% годовых, соответственно.

Спрос на 3-месячные ОВГЗ вырос в 1,9 раза (1,8 млрд гривен), на 6-месячные – в 2,4 раза (0,7 млрд гривен), на 9-месячные – в 5,4 раза (2 млрд грн).

На аукционы также были выставлены облигации в евро. Минфин удовлетворил все заявки на 123,3 млн евро по ставкам от 3,95% до 4,17% годовых.

Государственные ценные бумаги в основном приобретают банки и юридические лица, однако и простые украинцы могут купить ОВГЗ, используя услуги брокеров или своего финансового учреждения.

Как сообщал "Обозреватель", 1 марта Нацбанк повысил учетную ставку до 17%.