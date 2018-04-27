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Майские праздники: как будут работать банки и банкоматы в Украине

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Национальный банк Украины пояснил, как будет работать банковская система на майских праздниках.

В связи со сдвигом выходных рабочий день системы переносится с понедельника, 30 апреля, на субботу, 5 мая.

"Соответственно 28, 29, 30 апреля и 1 мая 2018 являются выходными днями", - отметили в регуляторе.

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Банки должны сообщить клиентам о собственном режим работы в указанные дни, а также организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов.

Ранее "Обозреватель" публиковал календарь выходных дней на май 2018 года.

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Тема
Банковская система
Место
Украина
Объекты
НБУбанк
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