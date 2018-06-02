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Курс гривни на лето: сколько будет стоить доллар в Украине

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Лето - традиционно период крепление национальной валюты. Согласно оценкам аналитиков, доллар в Украине в ближайшие месяцы может подешеветь до 25 грн.

Курс гривни может существенно вырасти при условии активного входа в Украину иностранной валюты, рассказал в эфире ObozTV экономист Олег Устенко.

"Если мы говорим об укреплении гривни, то до конца года для этого должно зайти еще около 7 млрд долл. Если верить в эту цифру, то тогда мы должны поверить в два источника, из которых эта валюта будет входить в страну. Она может зайти либо через наше активнейшее сотрудничество с международными финансовыми институциями. Либо она должна зайти к нам в страну на фоне резко увеличенных прямых иностранных инвестиций. Например, они дойдут до уровня исторических максимумов в новейшей экономической истории. Тогда надо поверить и в то, что у нас активно идут реформы. Если на каждый из этих вопросов отвечать утвердительно, то тогда можно смело верить, что гривня будет укрепляться", - отметил он.

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Летом традиционно совпадают сразу несколько позитивных для гривни факторов. Снижается импорт энергоресурсов, а экспортные выручки растут. Доллар может подешеветь до 25-26,5 грн/$, уверен старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. По оценкам эксперта, укрепление произойдет вначале лета и продержится до осени. Помешать такому прогнозу могут падение цен на мировых рынках и плохой урожай. В то же время старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что более вероятный летний курс – 26-26,5 грн/$.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, что будет с курсом доллара на этой неделе.

Падения курса доллара летом также ожидают и в крупнейших украинских банках. В то же время курс евро будет зависеть от его позиции по отношению к американской валюте. Если Федеральная резервная система США увеличит ставку, то евро в Украине может снизиться до 30-30,6 грн.

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Темы
Эфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляцияКурс валют
Персона
Олег Устенко
Место
Украина
Объект
курс валют
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