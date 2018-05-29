Курс доллара в Украине достиг психологической отметки

В Украине межбанковский валютный рынок открылся котировками 26/26,1 грн/$, достигнув психологической отметки. К закрытию торгов доллар подорожал на 9 коп.

Об этом OBOZREVATEL рассказали аналитики ibc.ua. По данным Национального банка на 15:00 объем купли-продажи американской валюты составил $288 млн по средневзвешенному курсу - 26.09.

Рублевый рынок открылся котировками – 0.41/0.41, к 12:00 цены снизились до 0.41/0.41. К закрытию торгов ценовые показатели повысились 0.41/0.41. Рынок евро-гривня открылся следующими котировками – 30.13/30.25, к 12:00 цены ушли вниз 30,11/30,13. К закрытию торгов ценовые показатели выросли до 30,16/30,19.

К слову, как прогнозируют аналитики, после преодоления психологической отметки в 26 грн/$ курс национальной валюты может опуститься до 25,5 грн.

Отметим, падение курса доллара летом также ожидают и в крупнейших украинских банках. В то же время курс евро будет зависеть от его позиции по отношению к американской валюте. Если Федеральная резервная система США увеличит ставку, то евро в Украине может снизиться до 30-30,6 грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, что будет с курсом доллара на этой неделе.