Курс доллара резко изменится: аналитик спрогнозировал рост гривни 

В Украине курс доллара до конца января может опуститься с 27,78 до 27,5 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривни. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн", – прогнозирует эксперт.

Курс валют

Укреплению гривни способствовали рост продажи валютной выручки экспортерами, снижение гривневой ликвидности в банковской системе, продажа валюты покупателями ОВГЗ, номинированных в гривне. "НБУ в среду даже пришлось выйти на рынок с покупкой валюты, без нее доллар мог бы торговаться к гривне еще ниже", – отмечает аналитик.

Чем больше долларов продают в Украине, тем дешевле он стоит. Так, уже несколько лет Нацбанк проводит политику свободного курсообразования. То есть цена валюты определяется рыночными факторами, а не вручную регулируется НБУ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В конце января в Украине традиционно начинается период укрепления гривни.

По оценкам аналитиков, в ближайшее время валюта подешевеет, опустившись на всех сегментах рынка ниже психологической отметки в 28 грн/$.

В Украине вступают в силу новые валютные правила, Национальный банк увеличит лимиты по валютным операциям и разрешит продавать доллары в почтовых отделениях.

В НБУ уверены, что курс доллара в 2019 году будет колебаться, однако значительных скачков регулятор не ожидает.

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