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МирСпорт

/Банки и финансы

Курс доллара резко изменится: аналитик спрогнозировал рост гривни 

1.8тЧитать материал на украинском

В Украине курс доллара до конца января может опуститься с 27,78 до 27,5 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривни. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн", – прогнозирует эксперт.

Курс валют

Курс валют

Новости
Доллар закрепится на новой отметке: курс в Украине на неделю

Укреплению гривни способствовали рост продажи валютной выручки экспортерами, снижение гривневой ликвидности в банковской системе, продажа валюты покупателями ОВГЗ, номинированных в гривне. "НБУ в среду даже пришлось выйти на рынок с покупкой валюты, без нее доллар мог бы торговаться к гривне еще ниже", – отмечает аналитик.

Чем больше долларов продают в Украине, тем дешевле он стоит. Так, уже несколько лет Нацбанк проводит политику свободного курсообразования. То есть цена валюты определяется рыночными факторами, а не вручную регулируется НБУ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривнякурс валют
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