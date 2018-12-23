''До $50 тысяч'': финансист удивил прогнозом по биткоину

Курс биткоина в ближайшие годы остановит падение и подскочит рекордных отметок – 40-50 тыс. долларов.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV финансовый консультант Алексей Половинкин, комментируя колебания на рынке криптовалют.

"Криптовалюты для большинства людей – это исключительно способ заработать. Но я задаю вопрос – а нужны ли они? Например, тема децентрализации нужна однозначно в государственных и частных компаниях. Тема воровства, тема "я не понимаю, куда ушли деньги", беспокоит всех. Поэтому тема децентрализации и блокчейна будет развиваться стопроцентно", – заверил финансовый консультант.

По его словам, колебания курса криптовалют вверх-вниз происходят по разным причинам.

"В начале 2017 года – 1 тыс. долларов стоимость биткоина, конец года – 20 тыс. долларов. Рост в 20 раз, но до того, как была тысяча, курс тоже падал, поднимался, и на тысяче многие имели скептицизм вообще к криптовалюте. Кто-то понимал, что раз он сильно упал, это время покупать, потерпеть до 20 тысяч. Многие купили квартиры себе, которые даже не планировали", – напомнил эксперт.

Половинкин заявил, что сейчас, когда курс биткоина очень сильно упал, есть две категории – большинство уходит, меньшинство закупает.

"Мое личное мнение – следующий "потолок" это 40-50 тыс. долларов за биткоин. Когда это будет, через три, четыре года – не могу сказать точно. Но что колебание будет – это однозначно", – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что с 2008 года криптовалюты пережили много колебаний и периодов пессимизма.

"Еще у Уоррена Баффета есть хорошее выражение – когда кричат об инвестинструменте, надо из него выходить. Так было при курсе 20 тысяч, а большинство заходило. Когда начинают молчать и говорить "это не очень, это страшно" – надо заходить", – заключил финансовый консультант.

Биткоин zavarnik.biz

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость биткоина несколько недель назад обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в $3,5 тыс. С небольшими отклонениями курс самой популярной криптовалюты планомерно снижался с начала 2018-го, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тысяч к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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