Крупнейший в Украине банк обвинили в утечке личных данных клиентов

750 клиентов "ПриватБанка" обратились в Печерский районный суд с иском против банка. Основанием для подачи коллективного иска стало то, что, по мнению истцов, действия руководства Нацбанка и "ПриватБанка" привели к несанкционированной передаче третьим лицам личных данных клиентов "ПриватБанка" (в том числе на территорию Российской Федерации).

По мнению юристов, это нарушает ст. 1076 ГК и ст. 60 закона "О банках и банковской деятельности" относительно банковской тайны, ст. 32 Конституции Украины о запрете на сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, ст. 24 закона "О защите персональных данных" и другие. Об этом сообщает "Минфин".

Сбор заявлений о присоединении к коллективному иску был объявлен в конце февраля в соцсети Facebook. Из тысячи заявлений после проверки всех документов осталось 750 соистцов. "В исковом заявлении содержится требование выплатить каждому из истцов по 11 тысяч гривен компенсации за неправомерные действия должностных лиц государственного банка", - отметили адвокаты.

Генпрокуратура только недавно заинтересовалась этим преступлением, заявила юрист Маргарита Оксенюк. В пресс-релизе цитируется заявление генпрокурора Юрия Луценко: "Мы изъяли документы по заявлению одного из народных депутатов о якобы утечке информации из "Привата" в Россию. Мы провели на сервере "Привата" следственный эксперимент. Изъяли незначительное количество документов, которые нам помогут установить, была утечка, или нет".

Напоминаем, что в конце 2017 года Национальный банк отрицал утечку информации о клиентах "ПриватБанка" в Россию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Служба безопасности "Приватбанка" совместно с киберполицией пресекла деятельность организованной преступной группировки, которая занималась мошенническими операциями с банковскими картами и счетами клиентов банка.