Кроме Cadillac: что известно о миллионах и шикарной жизни главы "Нафтогаза"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получал миллионную зарплату и снимал в аренду дом, средняя стоимость которого составляет около 23 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на декларации топ-менеджера компании, которые он подавал в 2016 и 2017 годах. Отмечается, что в ноябре 2015 года Коболев не указал в своей декларации закрытый загородный коттедж в поселке на берегу Киевского водохранилища. Площадь дома составляет около 300 кв. м, участок - 16 соток. Средняя цена домовладения составляет порядка 23 миллионов гривен – около миллиона долларов.

В документе было указано, что глава правления "Нафтогаз" арендовал дом в Вышгородском районе Киевской области площадью 287,6 кв.м., но стоимость аренды не обозначена.

В поточном году Коболев не обнародовал декларацию о доходах за 2017 год. Журналистам пояснили, что законодательство не требует от членов правления НАК "Нафтогаз Украины" обязательного декларирования. Остальной топ-менеджмент компании также не отчитался.

В 2016 году глава правления компании получил 19,3 миллиона гривен доходов в виде зарплаты и других выплат по трудовому договору. Из них он заплатил 3,5 миллиона гривен налога. На тот момент он являлся собственником гаражного помещения, трех автомобилей марок Porsche Cayenne S, Mercedes-Benz GL550, и водного скутера Bombardier Sea-Doo RXP-225.

В апреле 2018 года Коболев развелся с женой, с которой состоял в браке с 2003 года. В последние два года они не жили вместе.

"4 декабря 2017 года Зоряна Коболева оформила договор о разделе имущества. В ее собственность отошел жилой дом и 12 соток земли в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области. Также в январе 2018 года у нее появился автомобиль Porsche Cayenne 2007 года выпуска, который ранее принадлежал Андрею Коболеву", – сказано в сообщении.

Также, в 2017 году был обнародован акт ревизии Государственной аудиторской службы деятельности "Нафтогаза" с апреля 2015 года по март 2017 года. За 2016 год Коболев получил вознаграждение 19 млн гривен (около 1,6 млн в месяц - 60 тыс. долларов).

Напомним, ранее стало известно, что служба безопасности "Нафтогаза" повысила степень мер безопасности для Коболева, купив для него бронированный автомобиль Cadillac Escalade.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил выплатить сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде.

Первую часть премии в размере 541 млн грн менеджерам обещали в ближайшее время. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности за 2017 год.

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал пересмотреть решение по премированию. 18 июня Витренко рассказал, что уже выплачены $21 млн. 5 июля в Департаменте по корпоративным коммуникациям "Нафтогаза" заявили, что не рассекретят фамилии тех, кому предназначены вознаграждения.