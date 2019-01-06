Осторожно, мошенники! Юрист дал советы владельцам банковских карт

Украинцы регулярно становятся жертвами мошенничества с банковскими картами, иногда карты крадут или люди теряют их сами.

Как сберечь деньги на банковской карте в случае непредвиденных ситуаций, рассказал в эфире ObozTV юрист Сергей Войченко.

Войченко рекомендовал владельцам карточек установить в банке процедуру аутентификации, чтобы дополнительно подтверждать платежи.

"Банки сейчас предлагают разные системы защиты. Во-первых – установить лимит использования, например, до 100 грн без пин-кода, больше 100 грн – с обязательным пин-кодом. Или, например, еще и с подтверждением по телефону – если вы осуществляете платеж, вам банк звонит и просит подтвердить, что это вы. При таких обстоятельствах карточка является более надежной", - заявил эксперт.

"Но у нас граждане очень предусмотрительные – надо цифры запоминать, а если выпьешь, разве вспомнишь? Поэтому пишут на карточке пин-код иголочкой – чтобы не забыть. Конечно, это делать не рекомендуется. Вы должны понимать, что если это написано, и у преступников окажется эта карточка – будет сложно", – отметил он.

В случае утраты карточки юрист порекомендовал обязательно звонить в банк и блокировать любые операции по этой карточке.

"Если вы этого не сделали и средства пропали, восстановить это будет довольно сложно. Банк не знает – вы или кто-то другой тратил эти средства. Если эти средства потратили не вы, но своевременно банк не уведомили, все это прописано в договоре тем самым мелким шрифтом, который люди не читают, когда подписывают", – рассказал эксперт.

По словам Войченко, также встречается очень много случаев мошенничества с карточками при покупке товаров через интернет.

"Звонят – "мы вам хотим что-то перечислить", просят сообщить номер карточки и три цифры, которые находятся на обороте. Этот cvv-код никогда никому нельзя сообщать. Банк не будет вам звонить и эту информацию уточнять", – добавил он.

dpchas.com.ua

Как сообщал ObozTV, ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов раскрыл методы мошенников в сфере интернет-торговли.

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