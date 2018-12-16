Как изменится курс доллара в Украине: прогноз на неделю

В Украине курс доллара до 21 декабря может установиться на отметке 27,7 грн/$. Традиционные девальвационные ожидания к концу года сгладились благодаря оживлению экспортеров.

В результате практически до конца года гривня будет стабильной или даже незначительно укрепится. Так, постепенно наличный курс поддался ситуации на межбанке и снизился ниже психологической отметки в 28 грн/$.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с курсом доллара в Украине до конца следующей недели.

Экспортеры придерживают доллары

На прошлой неделе курс доллара снижался всю первую половину недели, вспоминает финансовый аналитик Егор Комов. Тогда экспортеры активно продавали валюту, а на рынке наблюдался дефицит гривневой ликвидности.

Но уже в среду ситуация изменилась, экспортеры начали придерживать доллары, а количество гривни выросло. "В декабре увеличивается количество гривни на рынке. Так устроен бюджетный процесс. Именно в конце года – большая часть выплат. Это всегда девальвационный фактор", – отмечает аналитик.

Курс доллара в Украине

Последние несколько дней, как рассказывает финансовый аналитик Владимир Мазуренко, Национальный банк не вмешивается в ситуацию на валютном рынке, при этом предложение доллара нестабильно. "Я бы сказал, что в целом ситуация очень стабильна, но предложение волнообразное. Поэтому в течение дня курс колеблется в достаточно широком диапазоне. Это явление называют "валютными качелями", – отмечает аналитик.

До конца месяца большинство экономистов сходится во мнении, что ситуация на валютном рынке значительно не изменится. Более того, если не возникнут непредвиденные обстоятельства, курс может даже незначительно укрепиться.

Что будет с курсом доллара: прогнозы аналитиков

"На ближайшую неделю мы ожидаем, что курс доллара к гривне стабилизируется вблизи нынешних уровней. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,1 грн", – прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

С таким же прогнозам также соглашается и Егор Комов. По его оценкам, через несколько дней стоимость доллара может опустится до 27,7 грн/$, а под конец грядущей недели закрепиться в коридоре 27,7-27,8 грн/$.

"Следующая неделя не обещает никаких значительных скачков и перемен. Думаю, что экспортеры вполне могут обеспечить тот спрос, который сейчас наблюдается. Более того, особых девальвационных явлений, которые могли бы проявится в ближайшую неделю, нет", – прогнозирует аналитик.

В то же время Владимир Мазуренко предполагает, что психологическая отметка в 28 грн/$, вероятно, будет преодолена на межбанке к концу году. При этом стоимость валюты вплотную, считает эксперт, приблизится к этой отметки к концу следующей недели.

Что будет с курсом доллара в 2019 году

Согласно консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли, в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. До 2021-го средняя стоимость этой валюты составит 31,65 грн/$.

В то же время украинский бизнес уверен, что в следующем году стоимость валюты будет находиться на уровне 30 грн/$, об этом свидетельствуют данные Европейской бизнес-ассоциации.

По словам исполнительного директора организации Анны Деревьянко, 75% СЕО ожидают позитивного развития бизнеса в Украине в следующем году. В частности, 42% собственников бизнеса ожидают увеличения дохода от развития бизнеса в размере 10-20%. Прогнозы 43% СЕО по доходности в валюте составляют до 10%.

17% респондентов прогнозируют рост дохода в бизнесе в гривне более чем на 20%, а в долларовом эквиваленте – на 10-20%. При планировании бюджетов на следующий год бизнес закладывает стоимость валюты на уровне 30 грн/$.