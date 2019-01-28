Хакеры взломали биткоин: курсы криптовалют стремительно упадут

Хакерам удалось обмануть системы безопасности LocalBitcoins, и получить доступ и возможность осуществлять транзакции с "определенного количества зараженных аккаунтов".

В результате стоимость большинства криптовалют упала и продолжит снижаться, об этом OBOZREVATEL рассказали аналитики Forex Club. “Стоимость наиболее ликвидных криптовалют продолжает падать. Причиной этому стала уязвимость к хакерским атакам крупнейшей площадки для обмена криптовалют – LocalBitcoins", – отмечают эксперты.

Так, биткоин за сутки подешевел на 2,72% до $3438 при капитализации $61,1 млрд. Эфириум снизился на 6,16% до $106,6, с капитализацией $11,4 млрд. XRP за сутки упал в цене на 6,45% до $0,297. Капитализация XRP – $12,3 млрд. Litecoin подешевел на 4,64% до $30,8 при капитализации $1,9 млрд. Общая капитализация рынка криптовалют достигла $114,8 млрд.

Новости Биткоин резко подешевел и обрушил криптовалютный рынок

По прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе рынок продолжит падение: Биткоин может подешеветь до $3400, Ethereum – до $104, XRP – до $0,28, Litecoin – до $29.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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