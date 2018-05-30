Что грозит Украине без МВФ: в ЕБРР рассказали о последствиях

На сегодняшний день МВФ фактически прекратил сотрудничество с Украиной, которая недополучила уже около 10 траншей и вместо ожидаемого 13-го или 14-го транша получила лишь 4-й.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATELзаявил представитель ЕБРР в Украине Антон Усов.

Эксперт отметил, что тем не менее, на сегодняшний день нет никаких предпосылок для того, чтобы говорить о дефолте в Украине, однако Украине необходимо углублять сотрудничество с МВФ.

"На сегодняшний день нет никаких предпосылок для того, чтобы говорить о дефолте в Украине. Сотрудничество с МВФ крайне необходимо Украине, причем это сотрудничество является для нас необходимым с разных точек зрения", - заявил эксперт, отметив при этом, что, прежде всего, сотрудничество с МВФ влияет на инвестиционную составляющую, на кредитные рейтинги и на уверенность инвесторов том, что в страну можно вкладывать деньги.

"Эта уверенность крайне важна, так как абсолютно все проекты очень жестко завязаны на программе МВФ и соответственно именно наличие такой программы делает возможной работу. Отсутствие программы делает невозможной работу с инвесторами", - заявил эксперт, напомнив, что в целом экономика Украины постоянно растет.

"Экономика растет, мы постоянно закладываем рост ВВП, согласно прогнозу это где-то в районе 3%. В последнее время Украина выходила на внешние рынки капитала, были успешные размещения облигаций, поэтому с определенной долей вероятности можно говорить о том, что экономика страны поднимается", - заявил эксперт, напомнив при этом, что фактором условного риска, безусловно является политическая нестабильность в Украине.

"Политическая нестабильность в Украине связана с предстоящими выборами. Но не стоит забывать, что это тот фактор, который присутствует в контексте Украины последние 10-15 лет", - заявил эксперт, высказав мнение, что этот фактор, безусловно, для инвесторов будет представлять определенный дискомфорт, но это не будет чем-то существенным.

Давая оценку сотрудничеству с МВФ Усов отметил, что Украина фактически прекратила сотрудничество с МВФ.

"На сегодняшний день у нас нет никакого сотрудничества с МВФ. Его нет просто как факта. Если говорить о плане по расширенной программе финансирования, то Украина должна была получать уже 12-й или 13-й транш, а по факту это всего 4-й транш", - заявил эксперт, отметив, что эту ситуацию нельзя описывать как проблему просто потому, что никакого сотрудничества с МВФ у нас нет.

"Финансирование со стороны МВФ - это крайне важная для Украины инвестиционная оставляющая, это наши рейтинги и это уверенность инвесторов. Если говорить о том, сможет ли Украина существовать без МВФ, то рекомендации экономистов однозначны: сотрудничество с МВФ продолжать. Я не стал бы говорить о том, что экономика Украины настолько стабильная и устойчивая, что Украина сможет обойтись без МВФ. Финансирование МВФ - это гораздо больше, чем просто финансирование. В первую очередь, это фактор комфорта, это кредитные рейтинги, что крайне важно", - заявил эксперт.

В то же время, эксперт высказал предположение, что до выборов, никаких серьезных изменений в Украине не произойдет.

"Если говорить о каких-то временных рамках, то сейчас сложно что-то прогнозировать. Фактор выборов - это безусловно очень серьезный фактор и я думаю, что на предвыборное время скорее всего никаких реформ не будет. Реакция международных финансовых организаций, в том числе и МВФ будет соответствующая, но в предвыборный период я не стал бы ожидать каких-то серьезных реформ", - заявил эксперт, напомнив при этом, что финансирование по линии МВФ напрямую связано с целым рядом реформ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Украине без Международного валютного фонда (МВФ) будет сложно получить доступ к рынкам капитала, привлечь кредиты на внешних рынках. Кроме того, есть риски развертывания торговых воин, что может еще сильнее ударить по украинской экономике.

Президент Украины Петр Порошенко высказал надежду на продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями, отметив при этом, что в сфере сотрудничества Украины с МВФ сложилась уникальная ситуация.