Будет еще хуже: Россию запугали продолжением "адских" санкций

В США разрабатывают более эффективные санкции против России, чем те, которые анонсировал Государственный департамент.

"Дело в том, что сейчас вкладываются значительные средства в специальные новые мозговые центры, задача которых — разработка еще более эффективных санкций. Практически нет предела для ухудшения отношений", – рассказал в разговоре с "Газетой.Ru" президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский.

Отмечается, что законопроект может еще претерпеть значительные изменения. По мнению профессора, республиканцы понимают, что эти меры принимаются, в частности, против президента США Дональда Трампа.

"Трамп сможет наложить вето, для преодоления которого нужно две трети в Конгрессе. И такое количество республиканцев, которые поддерживают санкции, которые направлены против Трампа, скорее всего, не наберется", — добавил Лозанский.

Закон "О контроле над химическим и биологическим оружием" от 1991 года, который обязывает американское правительство ввести санкции против России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, использовался всего два раза в истории.

Впервые соответствующие меры были введены против Сирии в 2013 году. Второй раз - в 2018 году, когда Штаты обвинили Северную Корею в использовании химического оружия против брата лидера КНДР Ким Чен Ына в Малайзии в 2017 году. Санкции против Россию из-за Скрипаля станут третьим таким случаем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист спрогнозировал большие проблемы в России из-за санкций, так как они накладываются на внутренние решения страны, из-за чего последствия будут весьма ощутимыми.