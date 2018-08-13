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МирСпорт

Будет еще хуже: Россию запугали продолжением "адских" санкций

6.5тЧитать новость на украинском

В США разрабатывают более эффективные санкции против России, чем те, которые анонсировал Государственный департамент.

"Дело в том, что сейчас вкладываются значительные средства в специальные новые мозговые центры, задача которых — разработка еще более эффективных санкций. Практически нет предела для ухудшения отношений", – рассказал в разговоре с "Газетой.Ru" президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский.

Отмечается, что законопроект может еще претерпеть значительные изменения. По мнению профессора, республиканцы понимают, что эти меры принимаются, в частности, против президента США Дональда Трампа.

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"Трамп сможет наложить вето, для преодоления которого нужно две трети в Конгрессе. И такое количество республиканцев, которые поддерживают санкции, которые направлены против Трампа, скорее всего, не наберется", — добавил Лозанский.

Закон "О контроле над химическим и биологическим оружием" от 1991 года, который обязывает американское правительство ввести санкции против России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, использовался всего два раза в истории.

Впервые соответствующие меры были введены против Сирии в 2013 году. Второй раз - в 2018 году, когда Штаты обвинили Северную Корею в использовании химического оружия против брата лидера КНДР Ким Чен Ына в Малайзии в 2017 году. Санкции против Россию из-за Скрипаля станут третьим таким случаем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист спрогнозировал большие проблемы в России из-за санкций, так как они накладываются на внутренние решения страны, из-за чего последствия будут весьма ощутимыми.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
США
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
раисся мочная игрязная как непотопляемый авианосец...))) и валежника там валом!...))) и 30 000 000 ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ сортиров типа очко...))))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
А вот этого делать не стоит. Не стоит кацапов пугать. А то ить обделаются по полной. Их нужно обнадежить, успокоить. Чтоб не дергались. Не рыпались бестолку. Скот ведь перед забоем не пугают, а успокаивают
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Графский Степан
Графский Степан
Все обосрались и побежали в плен сдаваться. Может пожалеют))) Вот хохложопых жалко- им после введения санкций против России , в итоге больше всех достается)
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Графский Степан
Графский Степан
Д Алексей, Так это ваши тупые хуторяне из Рады все связи рвут в угоду хозяевам)))А Россия , она так и остается главным инвестором в вашу помойку)))
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Окнешороп Родип
Окнешороп Родип
Д Алексей, если слабый - сиди и не вякай.
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