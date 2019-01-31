Биткоин ждет резкий обвал: аналитик назвал условие 

Курс биткоина может снизиться до отметки в $2000 в случае если он не сможет удержаться в отметках от $3300 до $3500.

Об этом со ссылкой на аналитиков сообщило издание MyCrypter. В случае достижения уровня цены $4000, можно будет говорить о начале восстановления. Однако последний сценарий маловероятен без значительных катализаторов.

Аналитик Mayne утверждает, что неспособность преодолеть цены предыдущих сопротивлений указывает на дальнейшее снижение биткоина. Если будет обновлен локальный минимум, то вероятно криптовалюта снизится к $3000.

Курс биткоина

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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