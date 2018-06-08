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Безработные инженеры украли миллиард долларов в криптовалюте

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С начала 2018 года хакеры похитили более 1,1 млрд долл. в криптовалюте.

Об этом сообщает CoinTelegraph cо ссылкой на специалистов в сфере кибербезопасности.

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Отмечается, что зачастую речь идет не о преступных группировках, а о простых пользователях. Специалисты насчитали в дарквебе 12 тысяч площадок с 34 тысячами предложений, которыми могут воспользоваться для похищения средств даже далекие от хакерства и технологий лица.

Цена на вредоносное ПО может стартовать от 1 долл., а в среднем оно обходится в 224 долл. и имеет пользовательскую поддержку. В целом рынок в компании оценивается в 6,7 млн долл. Отмечается, что хищениями чаще всего занимаются безработные инженеры, которые ищут любой заработок, а также организованные группировки.

Атакам зачастую подвергаются криптобиржи: на них пришлось 27% активности злоумышленников. 21% атак связан с атаками на компании: часто злоумышленники взламывают внутренние системы и требуют криптовалюту в качестве выкупа.

При этом биткоины предпочитают 10% хакеров, Ethereum – 11%, а Monero – 44%. Наибольшее количество инцидентов зафиксировано в США, Китае и Великобритании.

Напомним, китайская полиция арестовала шесть человек, которые присвоили 47 млн долл., принадлежащие трем тысячам инвесторов из Китая. Преступники продавали криптовалюту, которая, как они заявляли, была обеспечена чаем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что хакеры начали использовать фотографию голливудской актрисы Скарлетт Йохансон, чтобы распространять майнер криптовалюты Monero. Аналитики утверждают, что хакеры атаковали серверы системы управления базами данных PostgreSQL. Вредоносная программа была скрыта в снимке голливудской звезды, который хакеры нашли на фотохостинге Imagehousing.

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Тема
Криптовалюты
Место
США
Объекты
биткоинкриптовалюта
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