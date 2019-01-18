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''Пойдет на все'': Украину предупредили о провокациях России ради газопровода Путина

1.1тЧитать материал на украинском

Строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2" планируют завершить в 2019 году. Но проблема в том, что когда он будет завершен, Россия сделает все, чтобы прекратить транзит газа через Украину - пойдет на любые провокации.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции, передает ZIK.

"Я уверен, если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, и не только по газовым войнам. Она это сделает для того, чтобы окончательно прекратить транзит через украинскую газотранспортную систему. Это я могу сказать абсолютно на 100%", — заявил глава МИД.

По его словам, некоторые немецкие политики считают, что министр иностранных дел Украины слишком давит на Россию, как и США. Однако Климкин указал, что немецкая позиция базируется на том, что "Северный поток-2" должен быть изъят из европейских правил. И если распространить европейские правила на "Северный поток-2", то "Газпрому" именно европейские правила не выгодны. Они вообще невозможны, потому что это будет тотальная манипуляция.

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Также Климкин отметил, что в ЕС были страны, которые говорили о введении европейской директивы, но чтобы при этом было указано, что каждая страна сама решает, применять ее или нет. Но это, по его мнению, выглядит своего рода забавным "междусобойчиком".

"Я абсолютно уверен, если будет построен "Северный поток-2", то путем "серой провокации" Россия будет пытаться выбить нашу ГТС, а затем создавать системные вопросы провокации на тему безопасности. Поскольку сегодня Россия получает меньше $30 млрд за газ, который идет через нашу газотранспортную систему. И представьте себе, что это стало России не нужно. Поэтому в РФ все прекрасно понимают", - подчеркнул он.

''Пойдет на все'': Украину предупредили о провокациях России ради газопровода Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство "Северного потока-2" уже не остановить.

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Тема
Северный поток-2
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Теги
Северный поток - 2РоссияУкраина
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
С другой стороны украина сама может устраивать провокации и обвинять в этом Россию, впрочем ничего нового.....
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