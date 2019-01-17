Будет только расти: биткоину предрекли новую высокую отметку

В ближайшее время цена самой популярной криптовалюты биткоина будет только увеличиваться.

Такой прогноз озвучил аналитик NewsBTC Аяш Джиндал, передает РБК. Отмечается, что монета уже подорожала до $3660, и судя по всему на этом не остановится.

"Биткоин должен закрепиться выше отметки в $3650, чтобы достичь уровней в $3720 и $3800. Стоимость криптовалюты не должна опуститься ниже уровня в $3560 — это сильная поддержка. Если это все же произойдет, падение замедлится в зонах $3500 и $3455", - уверен эксперт.

Отметим, что 16 января среднерыночная цена биткоина поднялась до отметки в $3660 с $3620 всего за несколько часов. Несмотря на небольшой рост, сейчас криптовалюта стоит на 10% дешевле, чем неделю назад, когда она торговалась на уровне в $4060.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 1000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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