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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Украину ждет обвал цен на одежду: когда и сколько сэкономим

56.8тЧитать новость на украинском

В Украине предлагают отменить пошлины на брендовую импортную одежду. Проект закона, который позволит украинцам существенно сэкономить, уже зарегистрирован в Верховной Раде. Сколько будет стоить продукция ZARA, Levi's и других брендов - разбирался OBOZREVATEL.

Нулевой налог на бренды

10 августа в парламент внесли законопроект №9018, предусматривающий изменения в Таможенный кодекс Украины. Его главная цель - упростить процедуру ввоза и вывоза брендовой одежды, а также значительное снижение ее стоимости.

“Из-за высоких таможенных ставок стоимость одежды мировых брендов в Украине выше, чем в странах Европы. Для сравнения, женское платье мирового бренда Zara в Украине стоит $65, такая же модель платья в Польше стоит $55, в Испании - $46”, - говорится в записке к законопроекту.

Как пишут авторы проекта, сейчас действуют достаточно сложные таможенные процедуры по ввозу и вывозу брендовой одежды. Такая ситуация бьет как по производителям, так и по украинцам, которые вынуждены покупать товар по завышенной цене.

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Для решения этих проблем предлагается внести изменения в статью 397 Таможенного кодекса Украины. Ее предлагают дополнить еще одной группой товаров, а также снизить налог на текстиль до 0% в Таможенном тарифе.

Нардепы уверены, что одежда станет доступней

TradeMaster.UA

“Внести изменения в Закон Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", что позволит покупать брендовые товары за рубежом с целью их дальнейшей продажи на территории Украины с согласия владельцев таких брендов при условии, если не будет изменено или понижено качество этих товаров после их выставления на рынок”, - говорится в сообщении.

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Бренды дешевле на треть

После изменения таможенных процедур, украинские производители смогут покупать качественный и доступный европейский текстиль. С одной стороны, это поможет отечественным компаниям быть более конкурентными в ЕС, а с другой - они смогут дешевле продавать одежду.

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“Закон снимает пошлину на сырье для импортной одежды - ткани, нитки и фурнитуру. Из-за пошлин эти товары делают одежду дорогой. Мы также предлагаем внедрить параллельный импорт. У нас сейчас работают такие таможенные правила - если предприятие хочет завезти брендовую одежду, то оно обязано получить разрешение у владельца бренда. Когда товар пересекает границу, таможенники могут его задержать на 20 дней, пока не получат ответ от владельца. Такой практики нет нигде в Европе, она превращает несколько фирм, имеющих разрешение, в монополистов”, - пояснил OBOZREVATEL соавтор законопроекта, народный депутат от “Народного фронта” Вадим Кривенко.

Нардеп уверяет, что после отмены этих процедур, а также внедрения нулевого налога, цены на одежду в Украине снизятся на треть.

Мы рассчитываем на удешевление брендовой, качественной одежды в среднем на 20-30%”, - сказал Кривенко.

Однако пока неизвестно, когда будет принят законопроект. Учитывая насыщенный парламентский осенний сезон, народные депутаты могут попросту не успеть рассмотреть его в первом чтении. Правда, автор законопроекта настроен позитивно.

"Проблем особых с этим законопроектом не вижу. Вероятно, будут недополучения со стороны бюджета из-за отмены налога, но тут нужно считать. Останется НДС импортный, а за счет товаропотока он может перекрыть эти потери", - подчеркнул Кривенко.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
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Графский Степан
Графский Степан
Странно. А в чем прикол? Список брендов в студию!))
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Anti-banderos
Anti-banderos
Падение цен на брендовую одежду - это сейчас то, что больше всего нужно украинцам.
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Бог Хохлов
Бог Хохлов
если на одежду отменят - значит на машины нет. кость брошена
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