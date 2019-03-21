Борисполь получит объездную дорогу с четырьмя полосами

Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало контракт на подготовку технико-экономического обоснования и выбора оптимального варианта прокладки объездной дороги для города Борисполь.

По результатам тендера, консультантом определена компания Project Planning&Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC, говорится на сайте "Укравтодора".

Новый путь будет иметь 1б категорию с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 110 км/ч.

Объездная дорога Борисполя обеспечит проезд автомобилей без въезда в город по трассе М-03, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трассы Н-08 Борисполь – Запорожье – Мариуполь и трассы Т-10-18.

Ожидается, что новая дорога освободит город от транзита, который сейчас составляет около 30 тыс. авто в сутки, а также позволит существенно улучшить экологическую ситуацию, уменьшит количество аварий.

Подготовка ТЭО финансируется за счет займа Всемирного банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен. В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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