Борьба с отмыванием денег: Украина заручилась мощной поддержкой страны ЕС

Украина заключила с Австрией договор о сотрудничестве в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и оружия массового уничтожения.

Меморандум подписали председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский и директор подразделения финансовой разведки Австрии Йоханес Пехам, передает пресс-служба Кабинета министров.

Документ закрепил такие процедуры:

- обмен информацией о финансовых операциях, которые могут быть связаны с подозрением в легализации доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;

- защиты такой информации, ее распространение и передачи соответствующим компетентным органам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2018 год провела 934 расследования по факту случаев отмывания преступных денег и финансированию терроризма.

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