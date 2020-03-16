Больше, чем сигареты: в Украине контрабанда медмасок побила все рекорды

За минувшие выходные, 14-15 марта, Таможенная служба совместно с полицией и пограничниками пресекла попытки контрабанды 130 000 медицинских масок из Украины за границу, возросшей из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщил в понедельник, 16 марта, глава Таможенной службы Максим Нефьодов.

По его словам, впервые нелегальный вывоз медицинских масок побил по популярности схему вывоза сигарет. Их везут в тайниках, прячут под одеждой, называют другими терминами, забивают весь салон авто, отметил Нефьодов.

"Такой вот бизнес на коронавирусе. Если бы пешие переходы работали, убежден, мы бы увидели и "маско-пиджаки", - написал он.

Глава таможни напомнил, что правительство временно ограничило экспорт товаров противоэпидемического назначения, среди которых медицинские маски.

Как сообщал OBOZREVATEL, вспышка коронавируса в мире и объявленный Кабмином Украины карантин стали причиной панических настроений среди украинцев, что привело к резкому подорожанию медицинских масок в Украине.

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