Обвал мировых рынков ударил по богатейшим людям мира: устрашающая цифра

Состояние десяти богатейших людей мира сократилось на $38 млрд после обвала фондовых рынков из-за ситуации с нефтью. Обрушение цен на сырье, в понедельник, 9 марта, оказалось сильнейшим с 1991 года.

Больше всех потерял владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно – $6 млрд, свидетельствуют данные Forbes.

Капитал основателя и главы Amazon Джеффа Безоса уменьшился на $5,6 млрд, а американского предпринимателя Уоррена Баффета – на $5,4 млрд.

В то же время мексиканский телемагнат Карлос Слим потерял за день $5 млрд, а основатель Facebook Марк Цукерберг – $4,2 млрд.

Капитал бенефициара холдинга Inditex Амансио Ортега сократился на $4 млрд, а основателя Microsoft Билла Гейтса – на $3,8 млрд.

Состояние сооснователя Google Ларри Пейджа уменьшилось на $3,3 млрд, а главы совета директоров Oracle Ларри Эллисона – на $1,8 млрд.

Капитал основателя и главы Amazon Джеффа Безоса уменьшился на $5,6 млрд

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