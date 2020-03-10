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10 марта • обновлено в 14:11
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Обвал мировых рынков ударил по богатейшим людям мира: устрашающая цифра

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Состояние десяти богатейших людей мира сократилось на $38 млрд после обвала фондовых рынков из-за ситуации с нефтью. Обрушение цен на сырье, в понедельник, 9 марта, оказалось сильнейшим с 1991 года.

Больше всех потерял владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно – $6 млрд, свидетельствуют данные Forbes.

Капитал основателя и главы Amazon Джеффа Безоса уменьшился на $5,6 млрд, а американского предпринимателя Уоррена Баффета – на $5,4 млрд.

В то же время мексиканский телемагнат Карлос Слим потерял за день $5 млрд, а основатель Facebook Марк Цукерберг – $4,2 млрд.

Капитал бенефициара холдинга Inditex Амансио Ортега сократился на $4 млрд, а основателя Microsoft Билла Гейтса – на $3,8 млрд.

Состояние сооснователя Google Ларри Пейджа уменьшилось на $3,3 млрд, а главы совета директоров Oracle Ларри Эллисона – на $1,8 млрд.

Капитал основателя и главы Amazon Джеффа Безоса уменьшился на $5,6 млрд

Капитал основателя и главы Amazon Джеффа Безоса уменьшился на $5,6 млрд

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

  • От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

  • Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти. "Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз, в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и последовавшим за этим падением рубля. По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.

  • Российские эксперты считают, что рубль продолжит обвал. "Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – подчеркнул директор финансового центра "Сколково – РЭШ" Олег Шибанов.

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Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Персоны
Билл Гейтс Джефф Безос Марк Цукерберг
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