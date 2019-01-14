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МирСпорт

/Новости экономики

''Бизнес разрушен'': Россия отсудила у Украины крупную кондитерскую фабрику

3.3тЧитать материал на украинском

"Проминвестбанк", который принадлежит российскому государственному "Внешэкономбанку", отсудил у кондитерской фабрики "АВК" завод в Днепре за долги.

Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск финансового учреждения в счет погашения задолженности по договору об открытии кредитной линии в размере 1,37 млрд гривен, сообщает Finbalance.

В частности, суд обратил взыскание на недвижимость, где расположены производственные цеха фабрики "АВК", а также основные средства и транспорт. Соответствующее имущество в рамках процедуры исполнительного производства продадут на публичных торгах.

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Конечными бенефициарами кондитерской фабрики "АВК" является Владимир Авраменко и Валерий Кравец.

По словам Авраменко, до 2014 году 70% доходов "АВК" приходилось на российский рынок, на нем группа занимала 6% рынка шоколадной продукции. После введения Москвой эмбарго в 2014 году этот рынок был полностью потерян. Также были потеряны две трети производственных мощностей в Донецке и Луганске.

В 2016 году бизнесмен констатировал, что кредиторами компании являются банки страны-оккупанта и переговоры с ними вести сложно.

"Долг "АВК" перед кредиторами составляет 160 млн долларов. Но никто не будет отдавать 160 млн долларов долгов – бизнес разрушен", – подчеркивал он.

"АВК"

"АВК"

Экономическая правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц во время ликвидации украинской "дочки" российского ВТБ Банка обнаружил, что из собственности финучреждения вывели недвижимости на сумму более 105 млн гривен. В частности установлено, что 46 единиц недвижимости, находящихся на балансе банка с 2015 года, исчезли из его активов.

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Место
Украина
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
В бандеровском концлагере бизнес не возможен, политическая экономика, в отличии от рыночной приводит к нищете.. о чем рейтинг бандер и свидетельствует - самая нищая страна)))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Странно, а почему Донецкий суд не "присудил" кредиторам завод в Донецке? тем более шо там и "хунты" нету и кацапы постоянно верещат шо это Украина...
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Прошла вода горячая. Кусок у хахлов отпали. На территории Украины заводы заморозить.в ДНР и ЛНР заводы восстановить. 50% изделий поставлять на Украину.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Игорь Анатольевич, Гигиги!!! Дурний думкою радіє!!!!
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