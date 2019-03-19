Биткоин взлетит в десятки раз: известный инвестор раскрыл детали 

К 2022-2023 годам стоимость биткоина достигнет рекордной отметки в $250 тыс.

Об этом в интервью Forklog заявил венчурный инвестор, глава фирмы Draper Associates Тим Дрейпер. "Мое единственное предсказание касается цены биткоина — $250 000 к 2022 или 2023 году. Как биткоин будет к этому идти, какие по пути его ждут взлеты и падения, мне предсказать сложно", – заявил эксперт.

При этом аналитик отметил: $250 000 означает, что капитализация биткоина будет около $5 трлн. Это примерно 5% от общей доли глобальной экономики. "Вероятно, некоторую долю рынка займут другие валюты, и также будут сопротивляющиеся всему "луддиты", которые будут цепляться за политические фиатные валюты", – сказал Дрейпер.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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