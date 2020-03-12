Биткоин рухнул на 20% из-за паники вокруг коронавируса

Среднерыночная стоимость биткоина в четверг, 12 марта, упала на 23% до 6 025 долларов. Это произошло на фоне распространения коронавируса COVID-2019.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 26,7-33,2%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 31,1%, до 135,9 доллара; Ripple – на 26,7%, до 0,15 доллара; Bitcoin Саsh – на 33,2%, до 177,1; Litecoin – на 30,2%, до 33,8 доллара.

В итоге капитализация биткоина упала до 110,1 млрд долларов, Ethereum – до 14,9 млрд долларов, Ripple – до 6,6 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 3,2 млрд долларов, а Litecoin – до 2,3 млрд долларов.

Курс биткоина

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Капитализация самой популярной криптовалюты упала до 110 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL:

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