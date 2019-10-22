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22 октября • обновлено в 14:29
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Биткоин подорожал: рынок криптовалют отреагировал синхронным ростом

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Среднерыночная стоимость биткоина во вторник, 22 октября, выросла на 0,6%, до отметки в 8 290 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,6-1,8%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 0,6%, до 174,6 доллара; Ripple – на 1,6%, до 0,29 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,7%, до 232,4 доллара; Litecoin – на 2,3%, до 55,1 доллара.

Новости
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Стоимость биткоина выросла

Стоимость биткоина выросла

CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 154,5 млрд долларов, Ethereum – до 20,8 млрд долларов, Ripple – до 11,9 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 4,2 млрд долларов, а Litecoin – до 3,7 млрд долларов.

Капитализация биткоина выросла до 154,5 млрд долларов

Капитализация биткоина выросла до 154,5 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Теги
криптовалюта биткоин
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