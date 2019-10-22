Биткоин подорожал: рынок криптовалют отреагировал синхронным ростом

Среднерыночная стоимость биткоина во вторник, 22 октября, выросла на 0,6%, до отметки в 8 290 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,6-1,8%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 0,6%, до 174,6 доллара; Ripple – на 1,6%, до 0,29 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,7%, до 232,4 доллара; Litecoin – на 2,3%, до 55,1 доллара.

Стоимость биткоина выросла CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 154,5 млрд долларов, Ethereum – до 20,8 млрд долларов, Ripple – до 11,9 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 4,2 млрд долларов, а Litecoin – до 3,7 млрд долларов.

Капитализация биткоина выросла до 154,5 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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