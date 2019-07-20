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Биткоин подорожал: рынок криптовалют отреагировал ростом

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Среднерыночная стоимость биткоина в субботу, 20 июля, выросла на 1,2%, до отметки в 10 566 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,6-3,2%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 2,4%, до 224,1 доллара; Ripple – на 3,2%, до 0,3 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,6%, до 311,3 доллара; Litecoin – на 0,7%, до 98,3 доллара.

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Стоимость биткоина выросла

Стоимость биткоина выросла

CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 187,4 млрд долларов, Ethereum – до 23,9 млрд долларов, Ripple – до 13,9 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,6 млрд долларов, а Litecoin – до 6,1 млрд долларов.

Капитализация биткоина выросла до 187,4 млрд долларов

Капитализация биткоина выросла до 187,4 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Тег
биткоин
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