Биткоин подорожал: рынок криптовалют отреагировал ростом

Среднерыночная стоимость биткоина в субботу, 20 июля, выросла на 1,2%, до отметки в 10 566 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,6-3,2%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 2,4%, до 224,1 доллара; Ripple – на 3,2%, до 0,3 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,6%, до 311,3 доллара; Litecoin – на 0,7%, до 98,3 доллара.

Стоимость биткоина выросла CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 187,4 млрд долларов, Ethereum – до 23,9 млрд долларов, Ripple – до 13,9 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,6 млрд долларов, а Litecoin – до 6,1 млрд долларов.

Капитализация биткоина выросла до 187,4 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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