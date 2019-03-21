Биткоин подорожал: рынок криптовалют отреагировал ростом

Среднерыночная стоимость биткоина в четверг, 21 марта, выросла на 0,9%, до 4081 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,8-1,7%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum вырос на 1,1%, до 140,6 доллара; Ripple – на 0,8%, до 0,3 доллара; Litecoin – на 1,7%, до 60,5 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,5%, до 160,5 доллара.

В итоге капитализация биткоина выросла до 71,8 млрд долларов, Ethereum – до 14,8 млрд долларов, Ripple – до 13,3 млрд долларов, Litecoin – до 3,7 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 2,8 млрд долларов.

"Позитивом для цифровых активов стал ряд благоприятных новостей. Например, криптобиржа Binance в Австралии начала продажу биткоинов через газетные киоски. А IBM запускает глобальную платежную сеть на блокчейне криптовалюты Stellar. Эта сеть призвана стать XRP от Ripple", – сообщил эксперт Денис Повторенко, передает UBR.

Курс биткоина CoinMarketCap

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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