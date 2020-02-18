Биткоин подорожал и потянул вверх рынок криптовалют

Среднерыночная стоимость биткоина во вторник, 18 февраля, выросла на 0,4%, до отметки в 9 730 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 2,8-6,9%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 6,9%, до 265,5 доллара; Ripple – на 2,8%, до 0,28 доллара; Bitcoin Саsh – на 5,5%, до 403,3 доллара; Litecoin – на 2,9%, до 72,8 доллара.

Стоимость биткоина выросла CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 177,2 млрд долларов, Ethereum – до 29,2 млрд долларов, Ripple – до 12,5 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 7,3 млрд долларов, а Litecoin – до 4,6 млрд долларов.

Капитализация монеты выросла до 177,2 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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