Биткоин подешевел и потянул вниз криптовалютный рынок

Среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 11 марта, упала на 0,4%, до 3923 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 0,8-3,1%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum снизился на 1,7%, до 134,4 доллара; Ripple – на 0,1%, до 0,3 доллара; Litecoin – на 3,1%, до 55,4 доллара; Bitcoin Саsh – на 0,8%, до 130,9 доллара.

В итоге капитализация биткоина упала до 68,9 млрд долларов, Ethereum – до 14,1 млрд долларов, Ripple – до 12,9 млрд долларов, Litecoin – до 3,3 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 2,3 млрд долларов.

Курс биткоина CoinMarketCap

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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