Билл Гейтс сказал, когда закончится карантин из-за коронавируса

Мультимиллиардер Билл Гейтс предположил, что при лучшем исходе карантин, объявленный из-за эпидемии коронавируса, закончится через 6-10 недель.
Об этом он сказал, общаясь с пользователями крупнейшего интернет-форума Reddit в среду, 18 марта, передает Bloomberg.
Гейтс сказал, когда мир сможет справиться с коронавирусом
Twitter / Билл Гейтс
"Если власти страны проведет тестирование и карантин на нужном уровне, то в течение 6-10 недель они должны увидеть очень мало случаев заражения. Тогда страна сможет вернуться к обычной жизни", – сказал Гейтс.
По его мнению, эпидемия сильнее всего ударит по развивающимся странам, "власти которых не смогут организовать "социальное дистанцирование" (заставить людей переждать кризис дома, - Ред.) на том же уровне, что и богатые страны, и возможности больниц в которых намного хуже".
Что касается вакцины, то Гейтс считает, что на ее появление стоит рассчитывать в срок до 18 месяцев. Ранее фонд Гейтса выделил $100 млн на борьбу с болезнью.
I’m answering your questions about the #COVID19 coronavirus on @reddit in 10 minutes: https://t.co/JXEYRCpCza pic.twitter.com/ESyUqomdSD— Bill Gates (@BillGates) March 18, 2020
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